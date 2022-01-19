«Валенсия» — «Севилья»: ставка Александра Мостового на игру Примеры

Легендарный форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой сделал ставку на матч чемпионата Испании «Валенсия» — «Севилья».



Ставка: ничья или победа «Севильи» в один мяч за 2.35.



«Валенсия» на прошлой неделе пробилась в четвертьфинал Кубка Испании, который на фоне переносов в Примере проходит незаметно. В турнире Ла Лиги на счету «оранжевых» по семь побед и ничьих, которые принесли 28 очков и десятую позицию в таблице. После серии побед «летучие мыши» два раза подряд потерпели фиаско – от «Эспаньола» и «Реала».



«Севилья» в этом году вырвалась на вторую позицию – «нервионцы» добыли 13 побед и пять раз сыграли вничью, что в итоге принесло 44 очка – это на пять меньше, чем у лидера, при одной игре в запасе. В двух последних турах «красно-белые» обыграли «Кадис» и «Хетафе». Нельзя не отметить лучший показатель у гостей в лиге по качеству обороны и пять побед подряд в очных встречах с валенсийцами.



«Валенсия» за последнее время превратилась в крепкого середняка, при этом «Севилья» проиграла двухдневное противостояние в Кубке землякам из «Бетиса», что может добавить команде мотивации. Предполагаю, что игра может пойти по любому сценарию, при этом дам шанс «оранжевым», которые набирают с каждым месяцем. Ожидаю мирный исход или минимальный успех фаворита», — сказал Мостовой.

Где смотреть матч «Валенсия» — «Севилья»?

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