«Реал Сосьедад» — «Атлетико»: прогноз Александра Вишневского на игру Кубка Испании

Известный журналист Александр Вишневский дал прогноз на матч Кубка Испании «Реал Сосьедад» — «Атлетико».



Ставка: победа «Реала Сосьедад» в 1 мяч или ничья за 1.88.



«Игра была перенесена из-за того, что команда Диего Симеоне играла в Суперкубке в Саудовской Аравии.



Выступили там совершенно отвратительно, проиграв в полуфинале «Атлетику» (1:2). За четверть часа до конца игры вели 1:0, но затем с одного углового пропускает «Атлетико», затем со второго. В итоге поражение, и это всё после празднования 10-летней работы наставника во главе клуба. Вот такой вот подарок в Суперкубке Испании получился.



Сейчас команда Симеоне отправляется на очень сложный выездной матч.«Реал Сосьедад» дома в матчах на вылет чувствует себя очень хорошо. За последние 10 лет «Реал Сосьедад» сыграл 19 матчей на вылет и всего дважды проигрывал. Опытная кубковая команда. Не зря она недавно выходила в финал Кубка Испании. Прекрасное поколение у Иманола. Да и в целом «Реал Сосьедад» рвёт и мечет и проводит прекрасный сезон. В этом сезоне выступает не хуже, чем действующий чемпион «Атлетико».



Я удивился тому, что в букмекерской линии «Атлетико» идёт явным фаворитом, учитывая ещё и то, что матч пройдёт на выезде. У «Реала Сосьедад» будет мощная поддержка. Плюс у команды из Сан-Себастьяна крайне негативное отношение к «Атлетико» и его болельщикам. Много лет назад был убит фанат «Реала Сосьедад», и убили его какие-то ультрас «Атлетико». Из-за этого негативное отношение к Антуану Гризманну, который в своё время перешёл из «Реала Сосьедад» в «Атлетико», что было настоящим табу. Его ждало б адское освистывание на «Аноэте», но он отмазался из-за травмы.



У «Реала Сосьедад» также есть потеря. Не сыграет шведский нападающий Исак. Это уменьшает вероятность голов. Обе команды потеряли по одному ведущему нападающему. При этом у «Атлетико» не всё ладно в обороне и катастрофически много пропускает команда Диего Симеоне. Она совершенно не похожа на себя образца последних 6-7 лет, когда была крепость в обороне. Сейчас команда из Мадрида допускает очень много моментов у своих ворот, даёт много бить и при стандартах начала играть совершенно расхлябанно.



В такой ситуации можно поставить на «Реал Сосьедад». Учитывая, что «Атлетико» явный фаворит, то мне кажется, что шансы тут примерно равны. В такой ситуации хозяева явно недооценены. В такой ситуации можно было бы подумать о ставке с форой (0) на «Реал Сосьедад». Но здесь также большая вероятность ничьей, как это часто бывает в кубковых матчах. При ничьей никто не будет рваться вперёд, все будут ждать дополнительного времени. Вероятность ничьей в таких кубковых матчах всегда выше, чем в чемпионате.



Поэтому я выбираю такую ставку: ничья или победа «Реала Сосьедад» с разницей в 1 гол. Не думаю, что здесь будет какой-то ураган голов. Если «Реал Сосьедад» и выиграет, то с разницей в 1 мяч. Куда вероятнее тут ничья», — сказал Вишневский.

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