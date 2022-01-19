«Лестер» — «Тоттенхэм»: во сколько играют, где смотреть матч АПЛ и какой прогноз
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19 января состоится матч АПЛ «Лестер» — «Тоттенхэм». Начало игры — в 22:30 мск. В прямом эфире можно будет посмотреть трансляцию встречи на «Okko Спорт».
Эксперты считают фаворитами гостей: поставить на победу «Тоттенхэма» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.30. В случае успеха выигрыш со ставки в 1000 рублей составит 2300 рублей. Заключить пари на победу «Лестера» предлагают с коэффициентом 3.25. Ставки на ничью принимаются за 3.55.
Аналитики считают, что матч будет результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.75, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.10. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.30. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.23. Поставить на «обе забьют» можно за 1.62.
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