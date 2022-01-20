«Арсенал» — «Ливерпуль»: ставка Романа Павлюченко на матч Кубка лиги Англии

Бывший форвард «Спартака» и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко предлагает свой прогноз на матч Кубка английской лиги «Арсенал» — «Ливерпуль».

Ставка: «Ливерпуль» выйдет в финал за 1.61.

«Канониры» в АПЛ провели последний матч 1 января, однако не смогли тогда справиться с лидирующим «Манчестер Сити» (1:2), откатившись на промежуточное пятое место, однако есть ещё игры в запасе. Кроме того, команда умудрилась уступить «Ноттингем Форест» (0:1) и вылетела из национального кубка.

Какой канал покажет матч «Арсенал» — «Ливерпуль»?

Красные уничтожили «Брентфорд» на днях со счётом 3:0 в регулярном первенстве и сохранили за собой вторую позицию в чемпионате. В Кубке Англии клуб выступает удачно — 4:1 со «Шрусбери Таун». Проблемой становится отсутствие двух лидеров нападения — Салаха и Мане, улетевших на Кубок Африки.

На мой взгляд, это противостояние будет крайне интересным и не слишком богатым на голы. В первой игре счёт был 0:0, тогда «Арсенал» смотрелся очень здорово, но вряд ли сможет пройти дальше, всё же класс гостей будет выше.

По моему мнению, хозяевам будет очень сложно, у них тоже есть большие кадровые потери, да и делегация на Кубок Африки не меньше. Думаю, «Ливерпуль» с минимальным преимуществом, но пройдёт в следующую стадию».

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