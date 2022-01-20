«Атлетик» — «Барселона»: прогноз Александра Мостового на матч Кубка Испании

Бывший форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой предлагает свою ставку на матч Кубка Испании «Атлетик» — «Барселона».
Ставка: ничья в основное время за 3.34.
«Атлетик» в очередной раз порадовал своих поклонников на прошлой неделе, когда в Саудовской Аравии сыграл в турнире за Суперкубок страны.
Где смотреть матч «Атлетик» — «Барселона»?
В первой игре Бильбао обыграл действующего чемпиона Испании, после чего в финале ничего не смог противопоставить мадридскому «Реалу». В Кубке «львы» стартовали с победы над «Манчей».
В чемпионате Ла Лиги баски расположились на 10-й позиции, в то же время «Барселона» опережает соперника на четыре балла – шесть викторий и 10 ничьих принесли каталонцам 28 очков и девятую позицию в турнирной таблице.
После успеха в дуэли с «Осасуной» Бильбао сыграл вничью с «Алавесом». В трёх из пяти последних очных матчей выигрывали сине-гранатовые, при этом состояние соперников пока тяжело назвать оптимальным.
Скажу точно, что раньше это противостояние в Испании ждали, при этом однозначно можно сказать, что Бильбао – кубковая команда. «Барса» со скрипом играет в чемпионате, да и в Суперкубке была бита.
Не удивлюсь, если сегодня команды обменяются голами и завершат основное время вничью. Моя ставка – ничья».
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