Стив Джонсон — Янник Синнер: прогноз Надежды Петровой на матч Australian Open

Бывшая третья ракетка мира Надежда Петрова дала прогноз на матч Стив Джонсон — Янник Синнер.

Ставка: победа Синнера в трёх сетах за 1.70.

«Восходящая звезда итальянского тенниса Янник Синнер (10-я ракетка мира) против уже опытного американца 32-летнего Стива Джонсона (104-я ракетка мира).



Думаю, тут всё решится в трёх сетах. Синнер, кстати, в 2022 году не проиграл ни одного сета. А вот у Джонсона был очень тяжёлый матч в первом круге с австралийцем Джорданом Томпсоном. Матч был из пяти сетов и длился чуть меньше четырёх часов. Сомневаюсь, что у американца остались силы на матч с итальянцем.



Для теннисистов это будет третий очный поединок, и в этом противостоянии побеждал пока только Синнер. В 2019 году совсем юный 17-летний Синнер выиграл на турнире в Риме, уступив при этом первый сет со счётом 1:6, а через два года он победил в Вашингтоне уже в двух сетах – 6:4, 6:2. В предстоящей встрече ставлю на победу Синнера в трёх сетах».

Федеральный суд Австралии объяснил, почему Джоковичу аннулировали визу.

22-летняя американская теннисистка из-за травмы объявила о завершении карьеры.

Анастасия Павлюченкова пробилась в третий круг Australian Open.