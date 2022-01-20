«Эльче» — «Реал» Мадрид: прогноз Александра Мостового на матч Кубка Испании

Экс-игрок сборной России Александр Мостовой дал прогноз на матч Кубка Испании «Эльче» — «Реал» Мадрид.



Ставка: победа «Реала» с форой (-1) за 1.92.

«На пути к этому матчу «Эльче» выбил из турнира «Лехону», «Унионистас» и «Альмерию». В Ла Лиге сегодняшние хозяева добыли пять побед и семь мирных исходов, что принесло 22 очка и 15-е место в турнирной таблице.

Где смотреть матч «Эльче» — «Реал»?

Мадрид выйдет на поле после успеха в Суперкубке Испании, который «сливочные» выиграли на прошлой неделе в Саудовской Аравии. В Кубке Солнца «галактикос» стартовали с победы над «Алькояно».



В турнире Примеры «белые» пока уверенно лидируют — 15 побед и четыре мирных исхода принесли 49 очков, что на пять больше, чем у ближайшего преследователя. Не могу не отметить, что из семи последних очных матчей шесть выиграли представители столицы.



Я считаю, что у «Эльче» сегодня нет никаких шансов. «Реал» выигрывает у всех подряд, команда на кураже и способна обыграть противника исключительно за счёт класса.



Более того, на такой стадии я жду от «сливочных» на поле основного состава и уверенной победы в два мяча».

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