«Эльче» — «Реал» Мадрид: прогноз Александра Мостового на матч Кубка Испании

Экс-игрок сборной России Александр Мостовой дал прогноз на матч Кубка Испании «Эльче» — «Реал» Мадрид.
Ставка: победа «Реала» с форой (-1) за 1.92.
«На пути к этому матчу «Эльче» выбил из турнира «Лехону», «Унионистас» и «Альмерию». В Ла Лиге сегодняшние хозяева добыли пять побед и семь мирных исходов, что принесло 22 очка и 15-е место в турнирной таблице.
Где смотреть матч «Эльче» — «Реал»?
Мадрид выйдет на поле после успеха в Суперкубке Испании, который «сливочные» выиграли на прошлой неделе в Саудовской Аравии. В Кубке Солнца «галактикос» стартовали с победы над «Алькояно».
В турнире Примеры «белые» пока уверенно лидируют — 15 побед и четыре мирных исхода принесли 49 очков, что на пять больше, чем у ближайшего преследователя. Не могу не отметить, что из семи последних очных матчей шесть выиграли представители столицы.
Я считаю, что у «Эльче» сегодня нет никаких шансов. «Реал» выигрывает у всех подряд, команда на кураже и способна обыграть противника исключительно за счёт класса.
Более того, на такой стадии я жду от «сливочных» на поле основного состава и уверенной победы в два мяча».
Прогноз Александра Мостового на матч «Атлетик» — «Барселона» с коэффициентом 3.34.
Черчесов прокомментировал поражение «Ференцвароша» в первом матче под его руководством.
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