Биатлон, индивидуальная гонка, мужчины: время начала, прямая трансляция, смотреть онлайн

На седьмом этапе Кубка мира по биатлону сезона-2021/2022 в итальянском Антхольце 20 января пройдёт мужская индивидуальная гонка на 20 км. Начало — в 16:15 мск.

Назван состав сборной России по биатлону на чемпионат Европы.

Прямую трансляцию индивидуальной гонки с четырьмя огневыми рубежами можно будет посмотреть на телеканалах «Матч ТВ» и Eurosport 1.

Первым из россиян на дистанцию уйдёт Карим Халили, который получил 18-й стартовый номер. Также в индивидуальной гонке примут участие Александр Логинов (26-й), Антон Бабиков (30-й), Александр Поварницын (53), Даниил Серохвостов (78-й). Последним из россиян в борьбу вступит Максим Бабиков, который получил 99-й номер.

На данный момент в общем зачёте Кубка мира по биатлону лидирует француз Кентен Фийон Майе, Александр Логинов занимает шестое место.

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