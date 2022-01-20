«Арсенал» — «Ливерпуль»: прогноз Егора Титова на ответный матч полуфинала Кубка лиги

Экс-капитан «Спартака» Егор Титов дал прогноз на матч «Арсенал» – «Ливерпуль».

Ставка: победа «Ливерпуля» в основное время за 2.10.

«Ответный матч в полуфинале Кубка лиги. Когда команды так близко подобрались к трофею, то выкладываться нужно уже по полной программе. К тому же нельзя сказать, что и у тех и у других уж очень много титулов в последнее время. «Арсенал» выигрывал Кубок Англии, «Ливерпуль» — чемпионат, Лигу чемпионов, но всё это происходит далеко не каждый сезон.

Какой канал покажет матч «Арсенал» — «Ливерпуль»?

В первом матче «Арсенал» сумел выстоять в меньшинстве после удаления Джаки. Дома нужно пытаться выиграть, чтобы не доводить дело до пенальти. Посмотрим, как с этой задачей будет справляться «Арсенал».



Обе команды испытывают большие проблемы с составом из-за Кубка африканских наций. «Ливерпуль» не может рассчитывать на Мане, Салаха и Кейта. У «Арсенала» нет Парти, Эльнени, да и других сложностей хватает.



Сложно сказать, насколько зрелищным получится футбол, когда нет стольких исполнителей, но я бы здесь поставил на опыт «Ливерпуля», знания Клоппа. У него больше было таких матчей, он знает, как выстраивать игру. Молодой «Арсенал» может не так здорово подготовиться ментально. Результат первой встречи получился хорошим, но он мало что дал. У «Ливерпуля» игра всё-таки более выстроенная, проверенная годами. Он должен пробиваться в финал.



Ставлю на «Ливерпуль» в основное время. Уверен в прогнозе на 7 из 10».

Прогноз Романа Павлюченко на матч «Арсенал» — «Ливерпуль».

Ставка на матч «Арсенал» — «Ливерпуль» с коэффициентом 2.09.

Рангник отреагировал на недовольство Роналду заменой по ходу матча с «Брентфордом».