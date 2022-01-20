«Бостон» — «Вашингтон»: во сколько начало, где смотреть матч НХЛ, онлайн-трансляция

21 января состоится матч регулярного чемпионата НХЛ «Бостон Брюинз» — «Вашингтон Кэпиталз». Начало встречи — в 03:00 мск. В прямом эфире встречу покажут «Яндекс.Спорт» и сервис Wink.
Бесподобный Овечкин, гениальный Кучеров и нью-йоркская стена. Как наши разрывают НХЛ.
Ранее эксперты дали прогноз, в котором отдают предпочтение хозяевам. Поставить на победу «Брюинз» в основное время можно с коэффициентом 2.10. В случае успеха выигрыш со ставки в 1000 рублей составит 2100 рублей. Победа «Кэпиталз» идёт за 2.88. На ничью в основное время предлагают поставить за 4.45.
Также букмекеры считают, что матч регулярного чемпионата НХЛ «Бостон» — «Вашингтон» будет результативным: тотал больше 5.5 гола идёт за 1.82, а тотал меньше 5.5 гола — за 2.03. Поставить на гол в первые 10 минут можно за 1.69, вероятность серии буллитов оценена аналитиками в 8.70.
Ставка на матч «Бостон» — «Вашингтон»: Александр Овечкин не подведёт фанатов.
Овечкин обошёл Модано в списке лучших бомбардиров за всю историю НХЛ.
«Кирилл — особенный игрок». Тренер «Миннесоты» — о Капризове.
- 20 января 2022
-
19:15
-
18:30
-
17:45
-
17:00
-
16:15
-
15:54
-
15:30
-
14:45
-
14:00
-
13:15
-
12:30
-
11:45
-
11:00
-
10:36
- 19 января 2022
-
19:00
-
18:00
-
17:00
-
16:00
-
15:00
-
14:00
-
13:00
-
12:30
-
12:00
-
11:30
-
11:00
-
10:00
- 18 января 2022
-
20:00
-
19:00
-
18:00
-
17:00
-
16:30
-
16:00
-
15:00
-
14:00
-
13:30