«Бостон» — «Вашингтон»: во сколько начало, где смотреть матч НХЛ, онлайн-трансляция

21 января состоится матч регулярного чемпионата НХЛ «Бостон Брюинз» — «Вашингтон Кэпиталз». Начало встречи — в 03:00 мск. В прямом эфире встречу покажут «Яндекс.Спорт» и сервис Wink.

Бесподобный Овечкин, гениальный Кучеров и нью-йоркская стена. Как наши разрывают НХЛ.

Ранее эксперты дали прогноз, в котором отдают предпочтение хозяевам. Поставить на победу «Брюинз» в основное время можно с коэффициентом 2.10. В случае успеха выигрыш со ставки в 1000 рублей составит 2100 рублей. Победа «Кэпиталз» идёт за 2.88. На ничью в основное время предлагают поставить за 4.45.



Также букмекеры считают, что матч регулярного чемпионата НХЛ «Бостон» — «Вашингтон» будет результативным: тотал больше 5.5 гола идёт за 1.82, а тотал меньше 5.5 гола — за 2.03. Поставить на гол в первые 10 минут можно за 1.69, вероятность серии буллитов оценена аналитиками в 8.70.

Ставка на матч «Бостон» — «Вашингтон»: Александр Овечкин не подведёт фанатов.

Овечкин обошёл Модано в списке лучших бомбардиров за всю историю НХЛ.

«Кирилл — особенный игрок». Тренер «Миннесоты» — о Капризове.