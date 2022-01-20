Карен Хачанов — Рафаэль Надаль: прогноз Софьи Тартаковой на матч Australian Open

Телеведущая и теннисный эксперт Софья Тартакова дала прогноз на матч Australian Open Карен Хачанов — Рафаэль Надаль.

Ставка: тотал больше 3.5 сета за 1.61.

«Да, Рафаэль Надаль является явным фаворитом. У него уже есть титул в этом сезоне, он набирает обороты. Но мы знаем, что у Рафы были проблемы со здоровьем. Он не молодеет. Опыт есть опыт, но возраст нужно учитывать.



У Карена есть ряд хороших результатов. Он неплохо смотрится в Австралии. Как и Надаль, Карен участвовал в турнирах перед Australian Open. Мне кажется, что в каждом сете он как минимум навяжет борьбу. Думаю, поединок будет упорным. Я не буду рисковать и говорить, сколько будет сетов. Но, на мой взгляд, мы увидим жёсткую борьбу на подачах. Ребята умеют держать свою подачу, будут затяжные розыгрыши.



С физической точки зрения Карен готов выдерживать такой плотный и интенсивный теннис. Понятно, что преимущество будет на стороне Надаля. Рафа знает, кто такой Хачанов. Карен также отлично понимает, кто такой Надаль. Мы помним их очные матчи, которые каждый раз были напряжёнными».