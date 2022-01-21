Адриан Маннарино — Аслан Карацев: ставка Надежды Петровой на игру Australian Open

Известная в прошлом теннисистка Надежда Петрова сделала ставку на матч турнира в Австралии Адриан Маннарино — Аслан Карацев.



Ставка: ТБ 34 за 1.70.



«Аслан Карацев уже 15-й в мировом рейтинге. Победа на турнире в Сиднее, где в финале Аслан переиграл опытного ветерана британца Маррея придала ему еще больше сил и на нынешнем турнире он выглядит вполне прилично. И пусть в первых двух кругах он выигрывал в пяти и четырёх сетах, соответственно, скажу, что он в весьма неплохой находится форме.

Где покажут матч Маннарино — Карацев?

Следующий соперник Карацева – француз Адриан Маннарино (33 года, 69-я ракетка мира). Для француза нынешний Открытый чемпионат Австралии уже третий турнир в году. В двух предыдущих он уступал в первом же круге, а вот сейчас уже вышел в 1/16 финала, одолев в пяти сетах австралийца Дакворта и поляка Хуркача. Последняя победа над 11-й ракеткой мира в трёх сетах весьма неожиданна. Карацеву и его команде нужно, бесспорно, обратить на это пристальное внимание.



Между собой Маннарино и Карацев никогда не встречались. Первый очный поединок поначалу будет таким, ознакомительным. Фаворит Карацев, он должен побеждать. Но это будет только в том случае, если Аслан отнесется к матчу со всей серьёзностью. Если даст слабинку – соперник может этим воспользоваться. Мне кажется в матче будет минимум четыре сета, а потому я бы поставила на «тотал больше 34», — сказала Петрова.

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