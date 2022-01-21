Адриан Маннарино — Аслан Карацев: прогноз Анны Чакветадзе на матч 3-го круга в Мельбурне

Экс пятая ракетка мира, комментатор телеканалов Eurosport Анна Чакветадзе сделала прогноз на матч Адриан Маннарино — Аслан Карацев в 3-м круге Australian Open 2022.
Ставка: победа Карацева и ТБ 3.5 сета за 2.40.
«Аслан Карацев будет бороться за выход в четвёртый круг. Это уже показывает, что его успех в Австралии год назад не является случайным. Он серьёзно прибавил и сейчас является игроком топ-30.
Где покажут матч Маннарино — Карацев?
Изначально казалось, что Карацев сыграет с Хубертом Хуркачем, но поляк внезапно без борьбы проиграл Адриану Маннарино. Удивительный результат. Не знаю, что там с Хуркачем случилось. Но недооценивать Маннарино не стоит. Очень своеобразный игрок, необычная техника у него. Он левша, который здорово может использовать чужую скорость. В общем, расслабляться Аслану нельзя.
А Карацев пока позволяет себе выпадать из игры. Было это и с Мунаром, и с Макдональдом. Но хорошо, что всё в итоге заканчивалось позитивно. Маннарино — соперник более опытный, ему нельзя давать почувствовать себя свободно.
Я всё-таки считаю, что у Карацева будет серьёзное преимущество в мощи, но концентрацию он где-то упустит. Поэтому выберу ставку, что Карацев выиграет, но сет Маннарино возьмёт», — сказала Чакветадзе.
Прогноз Надежды Петровой на матч Маннарино — Карацев.
Прогноз Софьи Тартаковой на матч Хачанов — Надаль.
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