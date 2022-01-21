«Уотфорд» — «Норвич»: прогноз Артура Петросьяна на матч АПЛ

Футбольный журналист Артур Петросьян дал прогноз на матч 23-го тура АПЛ сезона-2021/2022 «Уотфорд» – «Норвич».
Ставка: «Уотфорд» не проиграет и ТМ 3.5 за 1.83.
«Уотфорд», пожалуй, чуть превосходит «Норвич» по общему командному и индивидуальному уровню, и в битве аутсайдеров наверняка будет ближе к победе.
Команда Раньери смотрелась вполне прилично в гостях у «Ньюкасла», спасла игру, добыла важное очко, ну а потом получила время на передышку из-за переноса матча с «Бёрнли». Так что, думаю, и в физическом, и в эмоциональном плане «шершни» должны быть в порядке, и перед уходом на 2-недельный перерыв провести игру на своём максимуме.
«Норвич» хоть и обыграл «Эвертон» в прошлом туре, кажется, прыгнул просто выше головы перед своими болельщиками в матче, к сожалению, с не очень мотивированным соперником. Дальнейшие радужные перспективы «канареек» всё-таки под большим сомнением», — сказал Петросьян.
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