«Каролина» – «Рейнджерс»: прогноз Виталия Славина на матч НХЛ

Известный хоккейный журналист Виталий Славин дал прогноз на матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Каролина» примет «Рейнджерс».



Ставка: победа «Каролины» за 2.14.



«В этом матче сойдутся соседи по Восточной конференции и столичному дивизиону: у нью-йоркцев – 56 очков, у команды из Роли – 54. Но у неё четыре матча в запасе. Более того, я почти уверен, что уже после очной встречи «ураганы» сравняются с гостями с Бродвея.



Решающий фактор этого противостояния – кто займёт место в воротах «Рейнджерс»: Шестёркин или Георгиев? Да, у Игоря после блестящей домашней победы над «Торонто» (6:3) два дня отдыха. Этого вполне достаточно для восстановления. Но сразу после игры с «Каролиной» нужно возвращаться домой, где в «Медисон Сквер Гарден» на следующий день принимать «Аризону». Понятно, в двух этих спаренных матчах сыграют разные голкиперы.



Как, возможно, будет рассуждать тренер Галлан? Шансов выиграть у серенькой «Аризоны», очевидно, больше. Значит, справится и Георгиев. Однако Александр явно засиделся в запасе – не выходил на лёд с 11 января. Так и заржаветь можно, потерять форму. А вот Шестёркину как раз неплохо бы передохнуть. После выхода с ковид-протокола 14 января Игорь от звонка до звонка отработал три тяжёлых матча: во всех были победы при суммарно 98 отраженных бросках! С мощной «Каролиной» наверняка легко не будет. Можно и надорваться.



Потому логично выставить Георгиева. Заодно проверить дублёра против сильного противника. Ведь «Харрикейнс» сейчас в ударе – 4:1 дома с «Ванкувером» и 7:1 в Бостоне! Все подхватившие вирус игроки вернулись в строй. Очевидно, что команда на ходу. К тому же «Каролина» с «Рейнджерс» в одном дивизионе, это первая из четырёх встреч в сезоне. Очко тут идёт за два. Значит, «ураганы» обязаны играть строго на победу.



Подытожим: я бы поставил на победу «Каролины» в матче. Вторая ставка напрашивается по традиции — на тотал. Думаю, минимум шесть голов в этой игре забьют», — сказал Славин.

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