«Уотфорд» — «Норвич»: прогноз Дениса Казанского на игру АПЛ

Известный комментатор Денис Казанский сделал прогноз на матч «Уотфорд» – «Норвич».



Ставка: обе забьют и ТБ 2.5 за 2.23.



«Ключевая битва за жизнь в английской Премьер-лиге. Это будет круто. И те и другие подходят в хорошем состоянии. «Уотфорд» провёл тяжёлую игру с «Ньюкаслом» и получил очки. «Норвич» выиграл у «Эвертона».



Всё это говорит о том, что нас ждёт весёлый матч. Есть ещё несколько обстоятельств, на которые я бы обратил внимание. Во-первых, в последних 5 матчах «Уотфорд» обыгрывает «Норвич». Уже в Премьер-лиге «Уотфорд» выиграл 3:1 на выезде. А в прошлом сезоне в Чемпионшипе «Норвич» дважды уступил.



У «Норвича» 7 поражений в 10 последних матчах. Команда пропускает много мячей – 25 штук. «Уотфорд» играет дома, Деннис в очень хорошей форме. А для «Норвича» может сказаться отсутствие Билли Гилмура.



В общем, проблемы в обороне есть у обеих команд. Я жду результативного футбола. ОЗ и ТБ (2.5) совершенно определёенно просматривается в этой игре», — сказал Казанский.

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