Нганну — Ган: дата боя UFC 270, время начала трансляции по Москве, прогнозы и ставки

В ночь с 22 на 23 января в Анахайме (США) пройдёт турнир UFC 270. В главном бое вечера сойдутся действующий чемпион UFC в тяжёлом весе Фрэнсис Нганну и временный чемпион организации Сириль Ган. Начало боя — не ранее 7:30 мск.
В прямом эфире поединок можно будет посмотреть на UFC TV. Кроме того, главные бои UFC 270 покажет телеканал «Матч ТВ».
Букмекеры считают небольшим фаворитом Сириля Гана. Поставить на временного чемпиона можно с коэффициентом 1.83. Победа Нганну доступна за 2.03, ничью оценили котировкой 49.00.
Поставить на полный бой можно с коэффициентом 3.50. Досрочное завершение поединка аналитики оценили коэффициентом 1.29.
Победа Нганну решением судей доступна за 12.00, победа Гана решением судей — за 4.40. Тотал больше 2.5 раунда идёт за 2.13, тотал меньше 2.15 раунда — за 1.70.
Президент UFC обозначил сроки возвращения Конора Макгрегора.
Прогноз Колби Ковингтона на бой Нганну — Ган.
Прогноз Роберта Уиттакера на бой Нганну — Ган.
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