«Атлетико» — «Валенсия»: ставка Константина Генича на матч чемпионата Испании

Комментатор чемпионатов России и Испании Константин Генич сделал прогноз на матч 22-го тура испанской Примеры сезона-2021/2022 «Атлетико» — «Валенсия».

Ставка: обе забьют за 2.04.

«В Мадриде «Атлетико» будет принимать «Валенсию». Одна из центральных игр тура. «Атлетико» вылетел из Кубка Испании, проиграв «Реалу Сосьедад» со счётом 0:2. Да и вообще в последнее время не лучшим образом выступает команда Диего Симеоне. Вроде бы и в чемпионате немного наладились дела. Была победа и ничья, но вот сейчас — вылет из Кубка Испании.

Где покажут матч «Атлетико» — «Валенсия»?

Очень нестабильно выступает «Атлетико». Это при том, что состав за последние годы наиболее многофункциональный. Есть травмы, кто-то выбывает из-за коронавируса. Вот под вопросом участие Корреа, а ведь именно он сейчас главная ударная сила в атаке, даже не Луис Суарес.



У «Валенсии» достаточно своих проблем. «Валенсия» играла матч на мид-уике с «Севильей» в чемпионате. Сыграла со счётом 1:1. Пропустила первой, но сумела отыграться, хотя могла пропустить и больше.



На матче «Атлетико» и «Валенсии», если вы видели игру первого круга, то там произошла настоящая драма. «Атлетико» вёл со счётом 3:1 и уже за пределами 90 минут умудрился пропустить два стандарта, и сыграли вничью. Тогда Симеоне сказал, что это его вина и футболистов обвинять не в чем.



Как будет сейчас — большой вопрос. Есть статистика, и это упрямая вещь. В шести из последних семи матчей команды неизменно забивали друг другу. Несмотря на то что у «Валенсии» слегка отфильтровался состав, я рассчитываю, что Макси Гомес, Гедеш и даже Денис Черышев могут огорчить Яна Облака. В нынешнем сезоне оборона «Атлетико» не кажется сверхнадёжной. В атаке «Атлетико» тоже постарается что-то придумать.



Статистика подталкивает к прогнозу «обе забьют». На этом варианте и остановлюсь. Коэффициент предлагается выше двойки. Это исключительно мои мысли. Я здесь отталкиваюсь от состояния команд и от статистики. Дальше вы делайте свой выбор сами. Если хотите, то можно ставить на угловые. Эти команды много подают угловых. Можно сыграть чистую победу «Атлетико». Есть из чего выбирать. Мой прогноз — «обе забьют».

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