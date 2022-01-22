Биатлон, масс-старт, мужчины: время начала, какой канал покажет, где смотреть гонку онлайн

Кубок мира по биатлону сезона-2021/2022 продолжается. На седьмом этапе в итальянском Антхольце 22 января пройдёт мужской масс-старт на 15 км. Время начала — в 14:50 мск. В прямом эфире трансляцию гонки можно будет посмотреть на каналах «Матч ТВ» и Eurosport 2.
Ранее эксперты дали свой прогноз. Фаворитом считается норвежец Йоханнес Бё, заключить пари на победу которого букмекеры предлагают с коэффициентом 3.20. То есть в случае успеха выигрыш со ставки в 1000 рублей составит 3200 рублей.
Следом в списке претендентов на золотые медали идут Тарьей Бё, Стурла Легрейд и Кентен Фийон Майе (все по 5.00). На Александра Логинова можно поставить за 10.00, а на Эдуарда Латыпова — за 25.00. Успех остальных россиян — Даниила Серохвостова и Антона Бабикова — доступен с коэффициентами 35.00 и 50.00 соответственно.
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