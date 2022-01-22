Биатлон, масс-старт, мужчины: смотреть онлайн, прямая трансляция гонки в Антхольце

Сегодня, 22 января, на седьмом этапе Кубка мира по биатлону в итальянском Антхольце состоится мужской масс-старт на 15 км. Время начала — в 14:50 мск. Посмотреть онлайн-трансляцию гонки можно будет на каналах «Матч ТВ» и Eurosport 2.
Биатлон сегодня: расписание гонок на 22 января.
Ранее эксперты дали свой прогноз. Они считают фаворитом норвежца Йоханнеса Бё. Заключить пари на его победу букмекеры предлагают с коэффициентом 3.20. Если норвежец финиширует первым, выигрыш со ставки в 1000 рублей составит 3200 рублей.
Следом в списке претендентов на первое место идут Тарьей Бё, Стурла Легрейд и Кентен Фийон Майе (все по 5.00). На Александра Логинова можно поставить за 10.00, а на Эдуарда Латыпова, который недавно вернулся после карантина, — за 25.00.
Чего ждать от мужской сборной России в масс-старте?
Латыпов поедет на ОИ-2022 вместе со сборной России.
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