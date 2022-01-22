Биатлон, эстафета, женщины: во сколько начало, какой канал покажет, где смотреть онлайн

Сегодня, 22 января, на седьмом этапе Кубка мира по биатлону в итальянском Антхольце пройдёт женская эстафета 4 х 6 км. Начало — в 17:00 мск. Посмотреть трансляцию из Италии можно будет в прямом эфире на каналах «Матч ТВ» и Eurosport.

Биатлон сегодня: расписание гонок на 22 января.

Эксперты уже дали свой прогноз. Главным претендентом на золотые медали, по их мнению, является команда Норвегии. Если норвежские биатлонистки финишируют раньше остальных, сыграет коэффициент 2.80. Выигрыш со ставки 1000 рублей составит 2800 рублей.



В тройку фаворитов также входят сборные Беларуси (3.50) и Франции (4.50). Замыкает топ-4 команда России. Победа россиянок оценивается аналитиками коэффициентом 5.50.



Поставить на успех страны-хозяйки Италии можно за 14.00, а на успех сборной Казахстана — за 3000.0.

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