«Интер» — «Венеция»: ставка Максима Калиниченко на матч лидера Серии А

Бывший полузащитник «Спартака» и сборной Украины Максим Калиниченко сделал свою ставку на матч итальянской Серии А «Интер» – «Венеция».
Ставка: победа «Интера» с форой (-2.5) за 1.96.
«В рамках очередного тура чемпионата Италии «Интер» встретится с «Венецией». Тут, конечно, расклад сразу всем понятен. На «Венецию» может поставить только сумасшедший.
Ставка на матч «Кальяри» — «Фиорентина» с коэффициентом 2.00.
Хотя после последнего тура, в котором «Милан» умудрился проиграть «Специи», наверное, всё возможно. Может быть, и в этом матче арбитр сделает ошибку, которая будет стоить действующему чемпиону страны победы. Однако я очень сомневаюсь, что «Интер» потеряет очки в этом противостоянии.
Класс команд тут очень разный. «Венеция» борется за выживание в чемпионате. Она стоит на границе зоны вылета, опережая ближайших соперников оттуда всего на пару очков. Давно венецианцы не выигрывали.
«Интер» же будет играть дома после нулевой ничьей с «Аталантой». «Милан» со второй строчки в этом туре будет играть с «Ювентусом». Так что команде Индзаги нужно точно побеждать в этой встрече, чтобы снова отрываться от своего географического соседа в таблице.
Думаю, «Интер» сразу возьмётся за дело в этой игре. Не станет он тянуть и давать «Венеции» возможность атаковать. Гостям будет очень трудно тут. Букмекеры верят в то, что в этой игре нас ждёт разгром. Коэффициенты на «Венецию» минимальны. Я согласен с этими мнениями.
Предложу немного рискованный вариант для ставки – победа «Интера» с форой (-2.5) мяча. Так этот матч точно будет интересно смотреть».
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