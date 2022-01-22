«Саутгемптон» — «Манчестер Сити»: прогноз Романа Павлюченко на матч 23-го тура АПЛ

Бывший форвард «Спартака» и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко предлагает свой прогноз на матч английской Премьер-лиги «Саутгемптон» — «Манчестер Сити».
Ставка: «Манчестер Сити» победит с форой (-2.5) за 1.80.
«Святые» располагаются в середине турнирной таблицы на 12-й позиции, набрав 24 очка. Команда чередует успешные игры с не самыми яркими. Так, она проиграла в прошлой встрече «Вулверхэмптону» со счётом 1:3 на выезде, хотя до этого уничтожила «Брентфорд» (4:1) и зацепила очки с «Тоттенхэмом» (1:1).
Где покажут матч «МЮ» — «Вест Хэм»?
Синие лидируют в турнирной таблице и уверенно идут к очередному чемпионскому титулу, оторвавшись от ближайшего конкурента на 11 очков. Команда штампует победы в каждом туре, а в предыдущем расправилась с прямым конкурентом «Челси» (1:0). Вообще, и с «Арсеналом» (2:1) проблем особо не возникло.
На мой взгляд, в этом противостоянии сильнее окажется приезжий коллектив, причём победит он с большим отрывом. Разница в классе достаточно ощутимая, даже на выезде превосходство дружины Гвардиолы очень велико.
К тому же турнирная мотивация сильно различается. Хозяева болтаются в середине турнирной таблицы и даже дома частенько ошибаются, а вот «Манчестер Сити» одерживает одну победу за другой и идёт к золоту».
Прогноз Романа Павлюченко на матч «МЮ» — «Вест Хэм» с коэффициентом 3.85.
Карпин высказался о положении Миранчука в «Аталанте».
- 22 января 2022
-
16:00
-
15:30
-
15:00
-
14:45
-
14:30
-
13:45
-
13:27
-
13:00
-
12:30
-
12:16
-
12:00
-
11:30
-
11:15
-
11:00
-
10:30
-
10:00
-
09:30
-
09:00
-
08:30
-
08:00
- 21 января 2022
-
20:00
-
19:00
-
18:00
-
17:00
-
16:00
-
15:00
-
14:00
-
13:00
-
12:00
-
11:00
-
10:00
- 20 января 2022
-
20:00
-
19:15
-
18:30
-
17:45