Биатлон, эстафета, женщины: смотреть онлайн, прямая трансляция, какой канал покажет

Сегодня, 22 января, на седьмом этапе Кубка мира по биатлону в итальянском Антхольце пройдёт женская эстафета 4х6 км. Начало — в 17:00 мск. Посмотреть трансляцию из Италии можно будет в прямом эфире на каналах «Матч ТВ» и Eurosport.

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Ранее эксперты дали свой прогноз. Главным претендентом на золотые медали, по их мнению, является команда Норвегии. Если норвежские биатлонистки финишируют раньше остальных, сыграет коэффициент 2.80. Выигрыш со ставки 1000 рублей составит 2800 рублей.



В тройку фаворитов также входят сборные Беларуси (3.50) и Франции (4.50). Замыкает топ-4 команда России. Победа россиянок оценивается аналитиками коэффициентом 5.50.



Сделать ставку на то, что сборная России окажется выше сборной Беларуси, можно за 2.25.

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