Андрей Рублёв — Марин Чилич: ставка Анны Чакветадзе на матч третьего круга Australian Open

Экс пятая ракетка мира Анна Чакветадзе сделала прогноз на матч Андрей Рублёв — Марин Чилич в третьем круге Australian Open — 2022.

Ставка: тотал меньше 38.5 гейма за 1.96.

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«Андрей Рублёв одержал две победы по 3:0 над Маджером и Беранкисом. Так и должно было быть. Сейчас соперник посерьёзнее — Марин Чилич. Но я не думаю, что здесь возникнут сложности. Всё-таки Чилич уже ветеран, он неспособен держать такие же скорости, как россиянин. У Чилича есть козыри — подача, форхенд, но в то же время слева у него всё не очень хорошо. Рублёв улучшил подачу, форхенд у него тоже прекрасный, резко и глубоко он способен бить с бэкхенда. Если вдруг не заволнуется Рублёв, то должен побеждать с запасом.



А волнения и быть не должно. У Андрея прекрасная статистика матчей с хорватом. Пока что счёт — 4:1. Да, в последнем матче в трёх сетах выиграл россиянин, было подобие борьбы, потому что Марин взял первую партию. Но встреча проходила в Цинциннати, где Марин всегда чувствовал себя комфортно. Обычно Рублёв выигрывал в двух сетах.



И здесь предполагаю уверенную победу Рублёва, жду, что он уложится в 38 геймов».

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