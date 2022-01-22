Андрей Рублёв — Марин Чилич: ставка Анны Чакветадзе на матч третьего круга Australian Open

Экс пятая ракетка мира Анна Чакветадзе сделала прогноз на матч Андрей Рублёв — Марин Чилич в третьем круге Australian Open — 2022.
Ставка: тотал меньше 38.5 гейма за 1.96.
Ольховский: не думал, что Карацев проиграет Маннарино.
«Андрей Рублёв одержал две победы по 3:0 над Маджером и Беранкисом. Так и должно было быть. Сейчас соперник посерьёзнее — Марин Чилич. Но я не думаю, что здесь возникнут сложности. Всё-таки Чилич уже ветеран, он неспособен держать такие же скорости, как россиянин. У Чилича есть козыри — подача, форхенд, но в то же время слева у него всё не очень хорошо. Рублёв улучшил подачу, форхенд у него тоже прекрасный, резко и глубоко он способен бить с бэкхенда. Если вдруг не заволнуется Рублёв, то должен побеждать с запасом.
А волнения и быть не должно. У Андрея прекрасная статистика матчей с хорватом. Пока что счёт — 4:1. Да, в последнем матче в трёх сетах выиграл россиянин, было подобие борьбы, потому что Марин взял первую партию. Но встреча проходила в Цинциннати, где Марин всегда чувствовал себя комфортно. Обычно Рублёв выигрывал в двух сетах.
И здесь предполагаю уверенную победу Рублёва, жду, что он уложится в 38 геймов».
Даже не вспотел. Медведев размялся на ван де Зандсхулпе и продолжает поход за Шлемом.
Определился соперник Даниила Медведева по матчу 1/8 финала Australian Open.
«Медведев играл с запасом». Тарпищев — о победе Даниила в матче с ван де Зандсхулпом.
- 22 января 2022
-
11:30
-
11:15
-
11:00
-
10:30
-
10:00
-
09:30
-
09:00
-
08:30
-
08:00
- 21 января 2022
-
20:00
-
19:00
-
18:00
-
17:00
-
16:00
-
15:00
-
14:00
-
13:00
-
12:00
-
11:00
-
10:00
- 20 января 2022
-
20:00
-
19:15
-
18:30
-
17:45
-
17:00
-
16:15
-
15:54
-
15:30
-
14:45
-
14:00
-
13:15
-
12:30
-
11:45
-
11:00
-
10:36