Сорана Кырстя — Анастасия Павлюченкова: прогноз Анны Чакветадзе на матч Australian Open

Экс пятая ракетка мира Анна Чакветадзе сделала прогноз на матч третьего круга Australian Open — 2022 Сорана Кырстя — Анастасия Павлюченкова.

Ставка: тотал больше 20.5 гейма за 1.71.

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«Думаю, интересная встреча нас ожидает. У Анастасии Павлюченковой были не самые сложные соперницы в первых кругах, и сейчас ей уже нужно будет показать максимум, чтобы выйти в четвёртый круг. Сама Павлюченкова говорила, что не ставит перед собой конкретных задач на этом турнире из-за того, что болела. Но вроде бы состояние достаточно неплохое у Анастасии, готова к борьбе.



А Кырстя сейчас в огне — обыграла Петру Квитову, причём 6:2, 6:2. Я даже не знаю, кто мог ждать такой результат. Разгромный счёт. Кучовой Кырстя отдала шесть геймов. Форма у румынки просто прекрасная.



По личным встречам всё очень плотно у девушек — 3:3. И при этом многие встречи были затяжными. Поэтому и здесь предположу борьбу — больше 20.5 гейма».

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