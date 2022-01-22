«Манчестер Юнайтед» — «Вест Хэм»: прогноз Романа Гутцайта на матч АПЛ

Популярный телекомментатор Роман Гутцайт сделал ставку на матч 23-го тура АПЛ «Манчестер Юнайтед» — «Вест Хэм Юнайтед».

Ставка: победа «Вест Хэма» с форой (0) за 2.75.

«Есть ли возможность у «Манчестер Юнайтед» по итогам сезона попасть в топ-4? Матч с «Вест Хэмом» в ближайшие выходные — это ещё один вопрос, на который нужно будет ответить коллективу Ральфа Рангника.

Где смотреть матч «МЮ» — «Вест Хэм»?

Думаю, что у «Вест Хэма» есть шансы. Я комментировал предыдущую игру «Манчестера» с «Брентфордом». Должен признать, что в первом тайме «Брентфорд» был намного интереснее своего соперника и создал больше моментов. Футболисты «Брентфорда» было намного более мотивированными, команда контролировала ситуацию. Проблемы были у «Манчестера». Дальше сказался класс исполнителей, но здесь нужно понимать, что у «Вест Хэма» игроки посильнее, чем у «Брентфорда».



Известно, что «Вест Хэм» тренирует бывший тренер «Манчестер Юнайтед» Дэвид Мойес, он приедет защищаться и контратаковать. Для сегодняшнего «Манчестера» позиционная атака — самое уязвимое место. Не исключаю, что в этом матче будет ничья, но думаю, что и «Вест Хэм» может победить. У «Манчестера», между прочим, всего одна победа в трёх турах в этом году».

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