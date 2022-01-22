«Саутгемптон» — «Манчестер Сити»: прогноз Романа Гутцайта на матч АПЛ

Известный телекомментатор Роман Гутцайт дал прогноз на матч чемпионата Англии «Саутгемптон» — «Манчестер Сити».

Ставка: победа «Манчестер Сити» с форой (-1.5) за 1.85.

«Манчестер Сити» просто в феноменальной форме находится и крошит всех подряд. Я думаю, что здесь будет ещё одна победа команды Пепа Гвардиолы. У всех «Сити» ассоциируется с атакой, но он хорош и в обороне. Команда пропускает меньше всех в английском чемпионате. Не факт, что «Саутгемптон» сможет забить, а если и забьёт, то вряд ли больше одного мяча.



А вот у «Сити» с атакой тоже всё в полном порядке. Они и забивают больше всех. Поэтому победа «Сити» над «Саутгемптоном» с преимуществом в два мяча представляется мне вполне реальным событием», — сказал Гутцайт.

Прогноз Романа Павлюченко на матч «МЮ» — «Вест Хэм» с коэффициентом 3.85.

Почему «Эльче» снова доставит «Реалу» серьёзные проблемы?

Где смотреть матч «МЮ» — «Вест Хэм»?