«Саутгемптон» — «Манчестер Сити»: прогноз Романа Гутцайта на матч АПЛ

Известный телекомментатор Роман Гутцайт дал прогноз на матч чемпионата Англии «Саутгемптон» — «Манчестер Сити».
Ставка: победа «Манчестер Сити» с форой (-1.5) за 1.85.
«Манчестер Сити» просто в феноменальной форме находится и крошит всех подряд. Я думаю, что здесь будет ещё одна победа команды Пепа Гвардиолы. У всех «Сити» ассоциируется с атакой, но он хорош и в обороне. Команда пропускает меньше всех в английском чемпионате. Не факт, что «Саутгемптон» сможет забить, а если и забьёт, то вряд ли больше одного мяча.
А вот у «Сити» с атакой тоже всё в полном порядке. Они и забивают больше всех. Поэтому победа «Сити» над «Саутгемптоном» с преимуществом в два мяча представляется мне вполне реальным событием», — сказал Гутцайт.
Прогноз Романа Павлюченко на матч «МЮ» — «Вест Хэм» с коэффициентом 3.85.
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