«МЮ» — «Вест Хэм»: смотреть онлайн, прямая трансляция, где смотреть матч АПЛ

22 января состоится матч 23-го тура АПЛ «Манчестер Юнайтед» — «Вест Хэм». Начало игры — в 18:00 мск. В прямом эфире встречу покажет «Okko Спорт».
Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам: поставить на победу манкунианцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.00. Выигрыш со ставки в 1000 рублей составит 2000 рублей. Успех лондонцев оценён экспертами в 3.94. Ставки на ничью принимаются за 4.00.
Букмекеры считают, что матч чемпионата Англии получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.77, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.28. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.16. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.37. Поставить на «обе забьют» можно за 1.63.
Прогноз Романа Павлюченко на матч «МЮ» — «Вест Хэм» с коэффициентом 3.85.
Карпин высказался о положении Миранчука в «Аталанте».
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