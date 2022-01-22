«Лацио» — «Аталанта»: прогноз Дениса Наливайко на матч чемпионата Италии

Спортивный комментатор Денис Наливайко дал прогноз на матч 23-го тура итальянской Серии А «Лацио» — «Аталанта».

Ставка: тотал больше 8.5 углового за 1.79.

«Любопытнейшая игра, учитывая, что в первом круге команды сыграли 2:2. Это очень весёлые команды. «Аталанта» выходит на свой привычный стабильный уровень команды Лиги чемпионов. Если говорить о задаче «Аталанты» в нынешнем сезоне, то это именно попадание в Лигу чемпионов, чтобы зафиксировать свой стабильный рост. По качеству игры это третья или четвёртая команда лиги.



Что касается «Лацио», то римляне тоже играют достаточно весело. «Лацио» забил три гола «Дженоа», «Салернитане» тоже три, с «Эмполи» тоже была весёлая игра 3:3. Команда играет достаточно ярко, лидеры «Лацио» сейчас в очень хорошей форме, римляне показывают стабильный уровень футбола.



Есть два варианта. Первый для тех, кто хочет запихнуть эту игру в экспресс: ставьте «обе забьют». Мне кажется, что это «верняковая» ставка, но коэффициент небольшой. Но я всё-таки остановлюсь на угловых – тотал больше 8.5 углового примерно за 1.80.



Почему? По причине стиля игры команд. У «Лацио» атакующий футбол с возможностью сыграть вертикально. «Аталанта» — это прессинг и атакующий футбол. Я думаю, что будет довольно открытая игра с большим количеством ударов по воротам. А где удары по воротам, там и угловые. Мне кажется, что это довольно логичный вариант – тотал больше 8.5 углового».

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