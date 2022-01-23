«Челси» — «Тоттенхэм»: ставка Василия Уткина на матч АПЛ

Известный комментатор и амбассадор «Фонбет» Василий Уткин дал прогноз на матч АПЛ «Челси» — «Тоттенхэм».



Ставка: ТМ 2.5 за 2.01.



«Команда Тухеля победила только в одном из шести последних туров Премьер-лиги – «Астон Виллу» (3:1). «Челси» сыграл вничью с «Ливерпулем» (2:2), «Брайтоном» (1:1 и 1:1), «Вулверхэмптоном» (0:0) и «Эвертоном» (1:1). Синие занимают третье место с 44 очками и третьей атакой в АПЛ (46 забитых голов). В Кубке Англии «аристократы» прошли «Честерфилд» (5:1) и вышли в финал Кубка лиги после двух январских побед над «Тоттенхэмом» (2:0, 1:0).

Где смотреть матч «Челси» — «Тоттенхэм»?

Защитники Рис Джеймс, Андреас Кристенсен, Бен Чилуэлл, Трево Чалоба пропускают дерби с «Тоттенхэмом» из-за травм. Вратарь Эдуард Менди выступает за сборную Сенегала на Кубке Африки.



Беспроигрышная серия «шпор» в АПЛ составляет девять матчей. В прошлом туре дубль Стивена Бергвейна в компенсированное время принёс победу над «Лестером» (3:2) и пятое место в таблице с 36 очками. Перед этим «Тоттенхэм» сыграл вничью с «Ливерпулем» (2:2) и «Саутгемптоном» (1:1), а также победил «Кристал Пэлас» (3:0) и «Уотфорд» (1:0). В Кубке лиги команда Конте дважды уступила «Челси» (0:2, 0:1), а в Кубке Англии прошла «Моркам» (3:1).



Недавно «Челси» дважды всухую победил соседей в Кубке лиги, но в чемпионате «Тоттенхэм» выступает стабильнее. Конте настроен взять реванш у Тухеля, а немцу нужно возвращаться в борьбу за титул. Противостояние элитных тренеров в лондонском дерби будет «низовым», — сказал Уткин.

Томас Тухель: Усман Дембеле — топ-футболист, когда находится на своём уровне.

Эден Азар не намерен возвращаться в «Челси».

Орлов – о Сутормине: не думал, что игрок с такими скромными навыками попадёт в «Зенит».