«РБ Лейпциг» — «Вольфсбург»: прогноз Алексея Андронова на матч Бундеслиги

Популярный комментатор телеканала Viasat Алексей Андронов, специализирующийся на чемпионатах России, Германии, Испании и Англии, сделал прогноз на матч «РБ Лейпциг» – «Вольфсбург» в 20-м туре немецкой Бундеслиги сезона-2021/2022.
Ставка: ТБ 3 за 2.13.
«В эти выходные в Бундеслиге играют «РБ Лейпциг» и «Вольфсбург». Матч обещает быть интересным. Эти команды были ещё в центре внимания в первом круге. «РБ Лейпциг» завершил его неудачно, что и привело к смене тренера. Но теперь «Лейпциг» под большим вниманием в России благодаря персоне бывшего тренера «Спартака» Доменико Тедеско.
«Вольфсбург», как мне кажется, в какой-то момент даже задумался о возвращении в элиту. Эти мысли, может быть, и помешали, сбили с курса. В любом случае это достаточно сильный коллектив, мощный. Он не будет бояться «РБ Лейпциг», но в такой ситуации именно хозяева должны играть на победу.
Предвижу открытый футбол в этом матче, потому что игра в защите ни для тех, ни для других не является главным козырем. Здесь можно рассчитывать на хороший тотал. На тотал больше трёх дают очень неплохой коэффициент — 2.13. Вижу эту ставку перспективной на этот матч», — сказал Андронов.
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