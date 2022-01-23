«Челси» — «Тоттенхэм»: ставка Максима Калиниченко на матч чемпионата Англии

Бывший полузащитник «Спартака» и сборной Украины Максим Калиниченко сделал ставку на матч английской Премьер-лиги «Челси» – «Тоттенхэм».



Ставка: победа «Челси» за 1.76.



«Матч «Челси» и «Тоттенхэма» украсит 23-й тур чемпионата Англии. Отличная вывеска – борьба двух топовых команд с сильными тренерами. Хотя и положение у клубов сейчас в таблице немного разное.

Где смотреть матч «Челси» — «Тоттенхэм»?

«Челси» уже почти выпал из борьбы за чемпионство в этом сезоне. Синие идут третьими, однако имеют отставание от «Манчестер Сити» с первой строчки в 12 очков. А вот «Ливерпуль» со второго места имеет разрыв с подопечными Тухеля всего в один балл. Так что «пенсионеры» могут ещё побороться за вторую позицию в АПЛ.



Ну а «Тоттенхэм» долгое время шёл за пределами еврокубковой зоны в Премьер-лиге. С приходом в команду Антонио Конте ситуация начала меняться. Медленно, но верно «шпоры» начали своё восхождение к еврокубкам. Вот они уже и стоят на пятом месте, отставая от «Вест Хэма» с позиции выше всего на один балл.



Если говорить об их личном противостоянии с «Челси», то эти соперники отлично знают друг друга. Это будет их третья встреча в январе. Ранее в Кубке лиги оба раза победа досталась команде Тухеля. Возможно, Конте сделает выводы из их предыдущих встреч. Но я склоняюсь к тому, что «Челси» снова победит своего соперника.



«Пенсионеры» не выигрывали в четырёх последних турах АПЛ. Им нужна победа здесь. «Тоттенхэм» же не так стабилен сейчас. Я склоняюсь к тому, что «шпоры» снова не смогут оказать сопротивление синим.



Моя ставка здесь – победа «Челси», — сказал Калиниченко.

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