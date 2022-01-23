«Реал Сосьедад» — «Хетафе»: прогноз Константина Генича на матч чемпионата Испании

Комментатор чемпионатов России и Испании на каналах «Матч ТВ» Константин Генич сделал прогноз на матч «Реал Сосьедад» – «Хетафе» в 22-м туре Испанской примеры сезона-2021/2022.



Ставка: ТМ 2 за 1.96.



«Реал Сосьедад» примет «Хетафе», который набрал очень хороший ход, одержал несколько побед. Выиграли у мадридского «Реала», еще и грохнули «Гранаду», забив 4 мяча, что команде несвойственно.



Сейчас «Хетафе» приезжает на матч против «Реала Сосьедад», у которого не будет дисквалифицированного Микеля Мерино, травма у Александра Исака, не сыграет еще и Субименди. У «Хетафе» большая потеря — Сандро Рамирес, забивший «Гранаде», не сыграет и основной форвард — Энес Унал. Забивать у «Хетафе» особо некому. Есть Хайме Мата, но в этом сезоне редко радует забитыми мячами. Правда, есть еще и Борха Майораль, который может выйти в старте, но у «Реала Сосьедад» неплохая оборона.



Кике Санчес Флорес, скорее всего, построится знаменитые «хетафские» оборонительные редуты. Очень тяжело будет «Реалу Сосьедад» этого соперника раскачать. Я думаю, что игра не должна получиться результативной. Большого количества голов ждать не стоит. Скромно оценивается низ — 1,53. Сыграл бы «тотал меньше 2 мячей» за 1,96. В крайнем случае будет расход», — сказал Генич.