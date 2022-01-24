Ига Свёнтек — Сорана Кырстя: ставка Надежды Петровой на матч Australian Open

Известная в прошлом теннисистка Надежда Петрова сделала ставку на матча Ига Свёнтек – Сорана-Михаэла Кырстя.



Ставка: победа Свёнтек 2:0 за 1.51.



«И 20-летняя полячка Ига Свёнтек (9-я ракетка мира), и 31-летняя румынка Сорана-Михаэла Кырстя (38-я ракетка мира) являются обидчиками наших теннисисток в предыдущем раунде. Кырстя обыграла в трёх сетах Настю Павлюченкову – 6:3, 2:6, 6:2, а Свёнтек довольно легко переиграла Дарью Касаткину – 6:2, 6:3. В той игре Касаткина была не похожа на саму себя, проиграв практически по всем показателям.



Свентек – седьмая сеяная на турнире, думаю, что до полуфинала она наверняка доберётся. Разница в возрасте у теннисисток весьма серьёзная – 11 лет. Даже не пойму, за счёт чего румынка может пройти польку, которая к своим 20 годам уже входит в топ-10 сильнейших теннисисток мира. Кстати, раньше между собой Свёнтек и Кырстя не встречались. Скорее всего, предстоящий матч будет состоять из двух сетов. Моя ставка – победа Свёнтек со счётом 2:0», — сказала Петрова.

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