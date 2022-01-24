Кайя Канепи — Арина Соболенко: прогноз Игоря Панкова на матч Australian Open

Профессиональный каппер Игорь Панков дал прогноз на матч Australian Open Кайя Канепи — Арина Соболенко.
Ставка: процент попадания 1-й подачи Арины Соболенко больше 55.5 за 1.85.
«Арина Соболенко не перестаёт удивлять и после победы над Маркетой Вондроушовой пробилась в 1/8 финала, где имеет неплохие шансы на победу над Кайей Канепи. Правда, в этот раз уже линия на основные исходы достаточно чёткая с приличным ожиданием успеха Арины. Думаю, она и пройдёт из этой пары в четвертьфинал, но очень тяжело предсказать, по какому сценарию могут развиваться события.
Предлагаю зайти в прогнозе в статистику матча и рассмотреть процент попадания первым мячом у Соболенко. С самого начала сезона её прилично «штормит» в этом компоненте. И предложенный порог в 55.5% далеко не самый серьёзный для неё. Тем более за плечами четыре матча в Мельбурне, и даже при не самой стабильной игре Арина дважды преодолевала этот показатель. Причём вселяет оптимизм последний поединок против Маркеты и солидные 65% у белорусской теннисистки.
Не первый раз у неё на крупных турнирах просматривается тенденция постепенного прибавления по точности попадания первым мячом. Так, в прошлом сезоне на Открытом чемпионате США в четвертьфинале и полуфинале она демонстрировала 57 и 68%. Можно вспомнить и прошлогодний АО, когда в первом матче было всего 49%, а дальше показатель ниже 57% не опускался. Явно пора уже и на нынешнем Australian Open проявить себя в этом компоненте, тем более предпосылки, судя по последнему матчу, имеются», — сказал Панков.
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