Кайя Канепи — Арина Соболенко: прогноз Игоря Панкова на матч Australian Open

Профессиональный каппер Игорь Панков дал прогноз на матч Australian Open Кайя Канепи — Арина Соболенко.



Ставка: процент попадания 1-й подачи Арины Соболенко больше 55.5 за 1.85.



«Арина Соболенко не перестаёт удивлять и после победы над Маркетой Вондроушовой пробилась в 1/8 финала, где имеет неплохие шансы на победу над Кайей Канепи. Правда, в этот раз уже линия на основные исходы достаточно чёткая с приличным ожиданием успеха Арины. Думаю, она и пройдёт из этой пары в четвертьфинал, но очень тяжело предсказать, по какому сценарию могут развиваться события.



Предлагаю зайти в прогнозе в статистику матча и рассмотреть процент попадания первым мячом у Соболенко. С самого начала сезона её прилично «штормит» в этом компоненте. И предложенный порог в 55.5% далеко не самый серьёзный для неё. Тем более за плечами четыре матча в Мельбурне, и даже при не самой стабильной игре Арина дважды преодолевала этот показатель. Причём вселяет оптимизм последний поединок против Маркеты и солидные 65% у белорусской теннисистки.



Не первый раз у неё на крупных турнирах просматривается тенденция постепенного прибавления по точности попадания первым мячом. Так, в прошлом сезоне на Открытом чемпионате США в четвертьфинале и полуфинале она демонстрировала 57 и 68%. Можно вспомнить и прошлогодний АО, когда в первом матче было всего 49%, а дальше показатель ниже 57% не опускался. Явно пора уже и на нынешнем Australian Open проявить себя в этом компоненте, тем более предпосылки, судя по последнему матчу, имеются», — сказал Панков.

Ибрагимович прокомментировал скандал, связанный с Джоковичем в Австралии.



Флавия Пеннетта: если Джокович не вакцинируется, его жизнь превратится в ад.

Чесноков: Медведеву повезло с турнирной сеткой на Australian Open.