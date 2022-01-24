Кайя Канепи — Арина Соболенко: ставка Надежды Петровой на встречу Australian Open

Известная в прошлом теннисистка Надежда Петрова сделала ставку на матч Кайя Канепи – Арина Соболенко.



Ставка: победа Соболенко 2:0 за 1.90.



«Вторая ракетка мира Арина Соболенко (23 года) из Беларуси против возрастной эстонки, 36-летней Кайи Канепи. Лучшие годы Канепи позади, наивысшее место в рейтинге WTA у нее было в 2012 году, когда она входила в топ-20, занимая 19-ю позицию, сейчас она 115-я.



Разница в классе между Соболенко и Канепи огромная. Сомневаюсь, что эстонка сможет успевать за Соболенко, которая будет действовать первым номером. Арина будет играть агрессивно, остро атаковать, попытается просто «перебегать» свою соперницу, которая на 13 (!) лет её старше. Канепи вряд ли хватит сил, тем более что у Соболенко в памяти их единственный очный поединок, который состоялся в прошлом году, на турнире в Мельбурне. Тогда эстонка сенсационно победила в трёх сетах, разгромив Соболенко в решающей партии со счётом 6:1.



Скорее всего, Соболенко выиграет в двух сетах. В настоящий момент она намного сильнее. Ставлю на победу теннисистки из Беларуси со счётом 2:0», — сказала Петрова.

Ибрагимович прокомментировал скандал, связанный с Джоковичем в Австралии.



Флавия Пеннетта: если Джокович не вакцинируется, его жизнь превратится в ад.



Чесноков: Медведеву повезло с турнирной сеткой на Australian Open.