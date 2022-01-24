Исландия — Хорватия: прогноз Александра Петельчица на матч чемпионата Европы по гандболу

Профессиональный каппер Александр Петельчиц дал прогноз на матч ЧЕ по гандболу Исландия — Хорватия.



Ставка: победа Исландии с разницей 1-5 мячей за 2.05.



«Матч ожидается упорным, даже несмотря на то, что после сенсационной победы над олимпийскими чемпионами (Франция), Гудмундур Гудмундссон теперь со своими земляками. Напомню, до этого исландский специалист становился чемпионом мира с датчанами. Теперь есть возможность попадания в четвёрку сильнейших команд. Последнее серьёзное достижение на чемпионате Европы было в 2010 году, когда Исландия завоевала бронзовые награды в Австрии. Прошло время, и новое поколение игроков в данный момент практически всем составом выступает в Бундеслиге.



Хорваты после серебряных наград на прошлом чемпионате Европы потеряли былую мощь из-за смены поколений. На тренерском мостике не пожалели даже «мага из Умага» Лино Червара, его сменил Хрвое Хорват, который постепенно начинает выстраивать оборону как при упомянутом Черваре. Матч с датчанами показал, что задатки в защите у молодых хорватов есть, но, как ни крути, в 14 игроков у Исландии получился матч с французами. По итогам он получился разгромным из-за более цепкой защиты, и ожидать в данной игре голевую феерию явно не стоит. Победа в матче и набор хотя бы одного балла с более неуступчивыми черногорцами позволят парням Гудмундссона сотворить небольшую сенсацию, а на полуфинальный матч ещё и «ковидный лазарет» может опустеть, и тогда чемпионат добавит ещё больше интриги», — сказал Петельчиц.

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