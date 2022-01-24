«Рубин» — «Нефтяник»: ставка Анатолия Емелина на матч ВХЛ

Советский и российский хоккеист, мастер спорта международного класса, тренер Анатолий Емелин сделал ставку на матч ВХЛ «Рубин» – «Нефтяник».



Ставка: победа «Рубина» и ТБ 5.5 за 3.65.



«Команда из Альметьевска выиграла очень важный для себя предыдущий матч с прямым конкурентом за место в плей-офф, столичной «Звездой», на её площадке – 3:2. Сейчас «Нефтяник» идёт в таблице 14-м, а «Рубин» — третьим. Кстати, нельзя исключать варианта встречи этих команд в первом раунде плей-офф. По крайней мере, это вполне возможно. Так что предстоящий матч тренеры команд могут рассматривать в качестве «ознакомительного» друг с другом. Для «Рубина» игра не имеет такого важного значения, как для «Нефтяника». Тем не менее, дома тюменцы постараются выиграть и продолжить погоню за ушедшей в отрыв «Югрой».



В первом круге «Рубин» победил в гостях, причём весьма уверенно — 3:0. За два последних домашних матча тюменцы забросили в ворота соперников 11 (!) шайб – 6 «Молоту» и 5 «Ижстали». Уверен, что и сейчас нас с вами ждёт результативная игра. Выбрал бы ставку победа «Рубина» + тотал больше 5.5», — сказал Емелин.

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