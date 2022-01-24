«Вашингтон» – «Вегас»: прогноз Дмитрия Артёмова на матч НХЛ

Профессиональный каппер Дмитрий Артёмов дал прогноз на матч НХЛ «Вашингтон» – «Вегас».



Ставка: «Вашингтон» не проиграет + ТБ 3.5 за 1.70.



«Пожалуй, самый интересный матч игрового дня. Оба коллектива, несомненно, будущие участники плей-офф, но в данный момент у обоих прослеживается спад. Тем не менее, я очень сомневаюсь в том, что «Кэпиталз» не смогут набрать ни одного балла в домашней игре.



«Вашингтон» на домашнем льду проиграли в основное время 5 игр из 22. «Вегас» сумели победить по результату 3 периодов 8 раз за 16 игр. В личных противостояниях хозяева победили 4 раза из 5 в родных стенах.



Что касается тотала, то в личных противостояниях, независимо от площадки, тотал пробивался 10 раз за 11 игр. Средний тотал домашнего «Вашингтона» в текущем сезоне равен 5,91, а баланс по нашей ставке 19 плюсов и 3 минуса. У выездного «Вегаса» средний тотал равен 6,56, а баланс 16 выигрышей из 16.



Предположу точный счёт 3:2 в пользу хозяев льда», — сказал Артёмов.

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