Эксперты: Дзюба и Карпин не помирятся, форвард не будет играть за сборную России

В конце декабря 2021 года Артём Дзюба заявил, что готов вернуться в сборную России. Нападающий отметил, что готов пойти навстречу сборной, если исчезнут подковёрные игры. Однако главный тренер команды Валерий Карпин, кажется, не оценил порыв Дзюбы.



«Что это значит? Я не знаю. Что это за формулировка? Он футболист «Зенита», пускай тренируется и играет. Каждый должен заниматься своим делом», — заявил Карпин. Более того, главный тренер сборной провёл встречу с игроками «Зенита», посетив расположение команды на сборе в ОАЭ. Дзюба на этой встрече не присутствовал.



По мнению аналитиков букмекерских контор, Дзюба не сыграет за сборную России, пока её тренирует Карпин. Поставить на такое развитие событий можно с коэффициентом 1.25, это примерно 74% вероятности. Сделать ставку на то, что примирение произойдёт, можно с коэффициентом 3.55 (26%).



Артём Дзюба не сыграл ни одного матча за национальную команду после того, как её возглавил Карпин. Форвард был в расширенном списке на отборочные матчи ЧМ-2022 в октябре 2021 года, но отказался приезжать в расположение команды, заявив, что не набрал нужную форму.