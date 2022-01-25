Гаэль Монфис — Маттео Берреттини: ставка Надежды Петровой на игру Australian Open

Известная в прошлом теннисистка Надежда Петрова сделала ставку на матч Гаэль Монфис – Маттео Берреттини.



Ставка: победа Берреттини за 1.61.



«Открытый чемпионат Австралии вышел на финишную прямую. За победу в турнире продолжают вести борьбу восемь сильнейших теннисистов.

Борис Беккер назвал фаворитов Australian Open.

В одном из четвертьфиналов встретятся два теннисиста, входящих в топ-20: опытный француз 35-летний Гаэль Монфис (20-я ракетка мира) и итальянец Маттео Берреттини (7-я ракетка мира). Итальянец на 10 лет младше своего соперника.



Француз на нынешнем турнире смотрится весьма неплохо. Он одержал четыре победы, причём все с сухим счётом: 12 выигранных сетов из 12 возможных! Великолепный результат для игрока, которому в сентябре этого года исполнится 36 лет. А вот итальянец из четырёх матчей только один сыграл в трёх сетах.



При всём этом статистика личных встреч за итальянцем. Берреттини побеждал дважды – в 2019 году в США и спустя два года в Австралии. Монфис, конечно, попытается взять реванш, но, откровенно говоря, в это не верится. На данный момент Берреттини сильнее. Ставлю на его победу в матче», — сказала Петрова.

Где смотреть матч Оже-Альяссим — Медведев?



«Талантливый и очень агрессивный». Надаль — о Шаповалове.



«Вы все продажные». Шаповалов обратился к арбитру в матче с Надалем.