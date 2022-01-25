Гаэль Монфис — Маттео Берреттини: ставка Надежды Петровой на игру Australian Open

Известная в прошлом теннисистка Надежда Петрова сделала ставку на матч Гаэль Монфис – Маттео Берреттини.
Ставка: победа Берреттини за 1.61.
«Открытый чемпионат Австралии вышел на финишную прямую. За победу в турнире продолжают вести борьбу восемь сильнейших теннисистов.
Борис Беккер назвал фаворитов Australian Open.
В одном из четвертьфиналов встретятся два теннисиста, входящих в топ-20: опытный француз 35-летний Гаэль Монфис (20-я ракетка мира) и итальянец Маттео Берреттини (7-я ракетка мира). Итальянец на 10 лет младше своего соперника.
Француз на нынешнем турнире смотрится весьма неплохо. Он одержал четыре победы, причём все с сухим счётом: 12 выигранных сетов из 12 возможных! Великолепный результат для игрока, которому в сентябре этого года исполнится 36 лет. А вот итальянец из четырёх матчей только один сыграл в трёх сетах.
При всём этом статистика личных встреч за итальянцем. Берреттини побеждал дважды – в 2019 году в США и спустя два года в Австралии. Монфис, конечно, попытается взять реванш, но, откровенно говоря, в это не верится. На данный момент Берреттини сильнее. Ставлю на его победу в матче», — сказала Петрова.
Где смотреть матч Оже-Альяссим — Медведев?
«Талантливый и очень агрессивный». Надаль — о Шаповалове.
«Вы все продажные». Шаповалов обратился к арбитру в матче с Надалем.
- 25 января 2022
-
12:00
-
11:00
-
10:00
- 24 января 2022
-
19:00
-
18:00
-
17:00
-
16:00
-
15:00
-
14:30
-
14:00
-
13:00
-
12:00
-
11:00
-
10:00
- 23 января 2022
-
19:00
-
18:00
-
17:15
-
17:00
-
16:00
-
15:00
-
14:45
-
14:30
-
14:00
-
13:30
-
13:00
-
12:30
-
12:30
-
12:00
-
11:31
-
11:00
-
10:00
- 22 января 2022
-
19:30
-
19:00
-
18:15
-
17:30