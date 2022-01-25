Гаэль Монфис — Маттео Берреттини: прогноз Анны Чакветадзе на четвертьфинал Australian Open

Экс пятая ракетка мира, комментатор телеканалов Eurosport Анна Чакветадзе сделала прогноз на матч Гаэль Монфис — Маттео Берреттини в четвертьфинале Australian Open — 2022.



Ставка: победа Берреттини с форой по сетам (-1.5) за 2.12.

«Всем памятна первая встреча этих теннисистов, была она в 2019-м на US Open, и Берреттини вырвал победу в пяти сетах. Потрясающая была борьба, всё решилось на тай-брейке.

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В прошлом году итальянец легко выиграл на ATP Cup. Неплохо готов Маттео. Прошёл в трёх сетах Карреньо-Бусту, причём подавал просто невероятно, почти 30 эйсов сделал. И процент первой подачи был под 80.



Монфис ещё ни сета не уступил на этом турнире. Даже разыгравшийся Кецманович не сумел выиграть партию, хотя был близок, вёл с брейком.



Всё-таки в этом матче я на стороне Берреттини. Монфис замечательно готов, но тяжело ему будет в розыгрышах. Он играет пассивнее, чем Маттео, да и мощь итальянца должна свою роль сыграть. Есть и в подаче преимущество у Берреттини. Я уже говорила, что против Берреттини нужно играть либо очень быстро и в атакующем стиле, как Алькарас, либо же нужны такие теннисисты, как Медведев и Джокович, которые за счёт передвижения и суперстабильности будут всё возвращать и контратаковать. У Монфиса козырей против Берреттини я не вижу.



Думаю, что итальянец выиграет максимум в четырёх сетах», — сказала Чакветадзе.

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