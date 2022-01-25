Сенегал — Кабо-Верде: прогноз Романа Павлюченко на матч 1/8 финала Кубка Африки

Бывший форвард «Спартака» и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко сделал прогноз на матч Кубка африканских наций Сенегал — Кабо-Верде.



Ставка: победа Сенегала за 1.67.



«Сенегальцы собрали очень мощный коллектив, который вполне может побороться за долгожданное золото на континенте. Почти вся линия обороны и голкипер выступают в ведущих клубах мира, а в атаке есть Садио Мане. Кроме того, на групповой стадии национальная команда забила лишь один гол в ворота Зимбабве (1:0), но всё равно вышла с первого места.

Где смотреть матч Сенегал — Кабо-Верде?

Кабо-Верде тоже одержал всего одну викторию — 1:0 в противостоянии с Эфиопией, но это позволило взять лишь третье место и выйти за счёт четырёх набранных баллов. Ситуация с попаданием в плей-офф могла быть куда хуже, однако сильно помогала сенсационная ничья с Камеруном (1:1).



На мой взгляд, дальше пройдёт Сенагал. Несколько лет назад он уже брал серебро, вряд ли сейчас рассчитывает выступить хуже. Состав у коллектива просто великолепный и способный сыграть очень надёжно.



По моему мнению, разница в классе крайне ощутимая и за счёт этого удастся добиться виктории. Кабо-Верде показали в группе отличный футбол и желание бороться. Бойцовских качеств им не занимать, но опыта выступлений на топовом уровне может не хватить», — сказал Павлюченко.

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