КПР — «Суонси»: ставка Максима Калиниченко на матч Чемпионшипа

Бывший полузащитник «Спартака» и сборной Украины Максим Калиниченко сделал свою ставку на матч английского Чемпионшипа КПР – «Суонси».



Ставка: победа КПР за 2.13.

«Помимо АПЛ, в Англии также интересно наблюдать за Чемпионшипом. Там своя борьба и интрига. В 23-м туре этого турнира встретятся команды, знакомые нам по выступлениям в Премьер-лиге, — КПР и «Суонси».

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Сейчас сильнее, конечно, КПР. Этот клуб стоит на четвёртой позиции и всего на пару очков отстаёт от двух соперников выше. Так что «Рейнджерс» могут уже скоро напрямую бороться за выход в АПЛ. Победа над соперником в этом туре поможет им в том числе.



Ну а «Суонси» ни о какой борьбе за первые места сейчас не думает. У него другие проблемы — не опуститься к зоне вылета. Пока что «лебеди» идут на 17-й строчке. Их отрыв от аутсайдеров достаточно велик — восемь очков. Однако стабильности в результатах этой команде всё равно не хватает.



КПР в плане статистики сейчас выглядит намного лучше. Клуб идёт на серии из четырёх побед кряду. Недавно он смог обыграть своего соседа по таблице — «Вест Бромвич» (1:0). Не думаю, что у «Рейнджерс» возникнут проблемы и в этой встрече.



Моя ставка здесь — победа КПР», — сказал Калиниченко.

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