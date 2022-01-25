«Ростов» — «Южный Урал»: прогноз Владимира Плющева на игру ВХЛ

Экс-главный тренер сборной России, заслуженный тренер России Владимир Плющев сделал ставку на матч ВХЛ «Ростов» – «Южный Урал».



Ставка: победа «Ростова» за 1.63.

«Обе команды нуждаются в очках – ростовские хоккеисты бьются за место в первой восьмёрке, а орские – за попадание в плей-офф. Задача первых более реальная, потому как ХК «Ростов» идёт восьмым, и у него есть ещё игра в запасе по отношению к своим главным конкурентам. А «Южный Урал» лишь 19-й, и отставание от заветной 16-й позиции составляет уже шесть очков. На такой короткой дистанции, когда командам остаётся провести в среднем по восемь матчей, вряд ли реально ликвидировать это отставание.



Ростовчане удачно проводят эту домашнюю серию. Уже обыграны «Челмет», «Горняк» и «Зауралье». Думаю, что и с «Южным Уралом» они справятся. Тем более что в двух предыдущих сезонах ростовчане на своём льду непременно побеждали соперника – 4:2 в 2019 году и 3:0 в 2020-м. Интересно, что команда из Орска тоже была сильнее дома, выиграв один матч в основное время, а второй — в овертайме. Ставлю на победу ХК «Ростов» в основное время», — сказал Плющев.

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