Марокко — Малави: ставка Максима Калиниченко на игру 1/8 финала Кубка Африки

Бывший полузащитник «Спартака» и сборной Украины Максим Калиниченко сделал ставку на матч Кубка Африканских Наций Марокко — Малави.



Ставка: победа Марокко с форой (-1.5) за 2.14.



«Кубок Африканских Наций перешёл в стадию плей-офф. В рамках 1/8 финала сойдутся сборные Марокко и Малави. Фаворитом здесь, на мой взгляд, являются номинальные хозяева поля. Хотя, возможно, малавийцы и окажут сопротивление своему сопернику.

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Об уровне этих команд, конечно, можно узнать из их результатов группового этапа. Марокко в своем квартете боролся с Габоном за первую строчку. В итоге марокканцы показали себя намного лучше, дважды победили и один раз сыграли вничью — как раз с габонцами. А дважды этой сборной выиграть удалось и не пропустив. Так что в обороне она сейчас играет довольно уверенно.



Малави же финишировал третьим в своей группе. Но по новым правилам проведения международных турниров, у него все равно получилось выйти в плей-офф. В рейтинге команд, занявших третье место, команда стала первой.



Однако в группе малавийцы выступали совсем не убедительно. Они по разу проиграли, победили и сыграли вничью в трех турах. Поделить очки сборная смогла с лидером группы — Сенегалом (0:0).



Однако я все равно склоняюсь к победе Марокко в этом матче. Эта команда сильнее. Она лучше показала себя в турнире. Так что я верю в уверенный выигрыш марокканцев. Ставлю на победу Марокко с форой (-1.5) мяча», — сказал Калиниченко.

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