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«Ноттингем Форест» — «Барнсли»: ставка Александра Мостового на встречу Чемпионшипа

«Ноттингем Форест» — «Барнсли»: ставка Александра Мостового на встречу Чемпионшипа
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Легендарный форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой сделал ставку на матч английского Чемпионшипа «Ноттингем Форест» — «Барнсли».

Ставка: ничья или победа «Ноттингем Форест» в один мяч за 2.37.

«Ноттингем Форест» выдал серию из трёх побед подряд – команда выбила из Кубка Англии лондонский «Арсенал», следом за чем добыла две победы подряд в Чемпионшипе.

Ставка на матч «Вест Бромвич» — «Престон».

В январе «ловкие деревья» на выезде одолели «Миллуол», следом на своём поле обыграли «Дерби Каунти». Очень уверенно играет линия атаки «красно-белых», при этом расстояние до заветной зоны плей-офф составляет всего четыре балла.

«Барнсли» расположился на дне турнирной таблицы. За 25 туров «дворняги» записали на свой счет две победы и восемь мирных исходов, которые принесли 14 очков, что уже на восемь меньше, чем у представителей безопасной зоны.

На счету «шахтеров» два очка за пять последних туров с «Хаддерсфилдом» и «Вест Бромвичем». Первая дуэль 2022 года принесла выездное фиаско в игре с «Бирмингемом».

Еще два года назад «Барнсли» три раза подряд обыгрывал «лесников», но сегодня ситуация кардинально изменилась. Я считаю, что сегодня «Форест» является фаворитом и мощнее не только в технике и физическом состоянии, но и в эмоциональном плане.

Тем не менее, я не исключаю, что представители Южного Йоркшира смогут собраться и вырвать ничью. Ожидаю минимальный успех хозяев или мирный исход. Моя ставка — ничья или победа «Ноттингем Форест» в один мяч», — сказал Мостовой.

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