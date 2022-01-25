«Реал» — УНИКС: прогноз Сергея Сергеева на матч баскетбольной Евролиги

Профессиональный каппер Сергей Сергеев дал прогноз на матч Евролиги «Реал» — УНИКС.



Ставка: победа «Реала» + ТМ 156.5 за 2.60.



«Реал» — это лидер Евролиги прямо сейчас и команда, которая показывает очень сильный уровень баскетбола, один из двух самых вероятных обладателей титула по котировкам БК (наравне с «Барселоной»). УНИКС делит 4-6 место с «Олимпиакосом» и «Зенитом», и пока идёт намного выше ожиданий перед сезоном. Но плотность в этой части таблицы очень высокая, так что сейчас для казанцев наступает решающая часть сезона.

Где смотреть матч «Реал» — УНИКС?

В качестве негативной тенденции могу заметить, что у мадридцев наблюдается комплекс «Барселоны» (с момента прихода туда Шарунаса Ясикявичуса). Практически все матчи с прошлого сезона «Реал» проиграл «Барселоне» литовца (общий счёт 8-3 за последние 1,5 сезона). Видно, что и тренера мадридцев Пабло Ласо это задевает, после вчерашнего поражения 75-85 у него была словесная перепалка с Шарасом.



В общем, считаю «Реал» фаворитом этой встречи, в основном, за счёт своего поля, пропасти в уровне команд не вижу. УНИКС упёрто не хочет проваливаться и выдаёт один матч лучше другого (из последних – победы на сильным «Эфесом» и «Барсой»). Очевидно, что казанская команда претендует на плей-офф и для них каждая матч ценен.



Серьёзных потерь у команд нету. У россиян под вопросом Майо, у испанцев Фабьен Казер. Остальные вроде как в обойме, новостей по новым травмам/болезням не наблюдалось.



В качестве прогноза хочу рассмотреть победу хозяев и ТМ. «Реал» забивает по сезону 79,4 очка, пропускает 71,8, УНИКС 79 забивает и 74,6 очка позволяет забить себе в кольцо. Не думаю, что поражение «Барселоне» вчера так уж сильно убьёт мадридцев, в современном графике баскетбола нужно быстро забывать предыдущую игру. Жду их победу и ТМ по тоталу, мой интервал для этого показателя 152-157», — сказал Сергеев.

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