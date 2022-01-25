Оже-Альяссим — Медведев: прогноз Анны Чакветадзе на четвертьфинал Australian Open

Бывшая пятая ракетка мира Анна Чакветадзе сделала прогноз на матч Феликс Оже-Альяссим — Даниил Медведев Australian Open 2022.

Ставка: тотал меньше 35.5 гейма за 1.93.

«Главный фаворит турнира все еще в деле – Даниил Медведев сразится в Оже-Альяссимом из Канады.

Где смотреть матч Оже-Альяссим — Медведев?

Что нужно сделать канадцу, чтобы завязать борьбу? Во-первых, безошибочно сыграть на подаче, быть невероятно мотивированным, попадать все на приеме, сыграть безошибочно с бэкхенда, потому что именно эта точка очень для него неудобная.



Даня наоборот, любит играть слева. Будет бить кроссами, а Оже-Альяссим предпочтет забегания под свой любимый форхенд. Канадцу нужна будет стабильность, которой нет. Медведев окутывает своей игрой таких соперников, любит покатать на задней линии.



Идеально нужно сыграть Оже-Альяссиму, чтобы завязать хоть какую-то борьбу. Думаю, что Медведев сыграет намного стабильнее, чем в предыдущем круге, и теннисисты сыграют меньше 35.5 гейма".

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